Как мог бы выглядеть Renault Duster из будущего

Кроссовер компании Renault под названием Duster остается одной из самых популярных моделей на российском авторынке в сегменте SUV. Но как бы мог выглядеть этот кроссовер, если бы его продолжали выпускать еще несколько десятков лет? Представить это решил российский студент Артем Трофименко, опубликовавший рендеры такого концепта, а также изготовивший 3D-модель в рамках собственной диссертации на степень бакалавриата.

Молодой человек хорошо потрудился. поскольку машина получилась поистине фантастической. По задумке автора проекта, «Дастер» из будущего мог бы получить широкий кузов с огромными арками, лазерные фары, а также компактный багажник на крыше.

Интерьер автомобиля был бы не менее футуристичным. Квадратное рулевое колесо является отсылкой к концепт-кару 2008 года BMW Gina Concept, за которым расположился большой дисплей, сочетающий в себе как информационные, так и мультимедийные функции. Привычной центральной консоли в Duster из будущего нет – на ее месте расположен узкий блок сенсорных кнопок управления «климатом».

Увидим ли мы такой «Дастер» в далеком будущем, остается вопросом. А пока остается дожидаться второго поколения этой модели, которое уже во всю продается в Европе, но до России все никак не доедет.