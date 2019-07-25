Jaguar XE SV Project 8 опять стал самым быстрым седаном Нюрбургринга

В классе серийных седанов был зарегистрирован новый рекорд. Так, на автомобиле модели Jaguar XE SV Project 8 водитель смог преодолеть известную петлю трассы всего за 7 минут и 18.36 секунд.

Стоит отметить, что противостояние между легковушками марок Jaguar и Mercedes длится далеко не первый год. Однако, похоже, что сами компании это этого не устали. И новые достижения конкурентов только лишь подбадривают их и стимулируют на новые изобретения. Напомним, что не так давно самым быстрым авто в мире был признан AMG GT 63 S, однако результаты седана от Jaguar всё-таки оказались лучше.

Стоит отметить, что за рулём автомобиля находился один из разработчиков самого суперкара, Винсент Радермекер. Напомним, что седан оснащается пятилитровым мотором с мощностью в 60 лошадиных сил. Он способен всего за 3.7 секунды разогнаться до скорости в 100 километров в час. При этом, максимальная скорость движения составляет 320 километров в час.