Hyundai Creta Sport выйдет в продажу в сентябре

Компания Hyundai анонсировала скорый вывод в продажу новой версии своего бестселлера в сегменте SUV на мировом рынке – Creta. Автомобиль получит к своему названию приставку Sport Edition и будет продаваться в Индии. Такая же версия этой модели уже больше года доступна для бразильских покупателей.

От обычной «Креты» спорт-версия будет отличаться некоторыми косметическими доработками экстерьера, а также оспортивленным интерьером.

Среди обновлений автомобиля стоит выделить черную 6-угольную решетку радиатора, черные наружные зеркала заднего вида, спойлер черного цвета на крыше и 17-дюймовые колесные диски, выкрашенные в такой же цвет. Весь этот список, по мнению разработчиков этой версии, должен добавить «Крете» спортивности.

Несмотря на свое название комплектоваться Creta Sport Edition будет 2-литровым бензиновым мотором, выдающим 156 лошадиных сил при 187 Нм момента. Связку ему составит 6-диапазонный «автомат».

Инженеры Hyundai также провели небольшие работы по перенастройке подвески, которая в оспортивленной «Крете» должна стать более жесткой.

В интерьере кроссовера будут активно применены черные цвета, а также появится обновленная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В продажу в Индии Hyundai Creta Sport поступит уже в сентябре. Предварительная стоимость автомобиля составит 1 миллион 700 тысяч 400 рупий, что при пересчете на российскую валюту эквивалентно сумме в 1 миллион 566 тысяч рублей.