Honda запатентовала электрическое спорткупе

Компания Honda направила на регистрацию в японское патентное бюро дизайн своего нового электрического спортивного купе.

Автомобиль, судя по всему, спроектируют на основе шоукара Sports EV. Новинка отличается от последнего более обтекаемыми формами кузова, которые ассоциируются со среднемоторными спорткарами, а также укороченным капотом и увеличенным задним свесом.

Стоит отметить, что у автомобиля, показанного на патентных изображениях, нет боковых зеркал заднего вида. Их заменит система Camera Mirror System, которая выводит «картинку» с камер пять экранов, установленных в салоне.

По информации наших голландских коллег с портала Autoweek, новый электрокар от Honda станет второй «зеленой» моделью японской марки после показанного в июне хэтчбека Honda-e.