Haima выпустила компактвэн на базе Mazda и с дизайном Maserati

Китайская Haima выведет на местный авторынок свой новый 3-рядный компактвэн под названием Family F7. Следующая генерация этой модели появится в продаже в «Поднебесной» до конца 2019 года. Накануне в Сеть были слиты шпионские фотографии этой новинки, созданной на базе Mazda 323 2003 года.

Дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле итальянской марки Maserati с оглядкой на концепт-кар VF700, представленный в 2018 году на автосалоне в Пекине.

Габаритные размеры компактвэна пока не раскрываются, но длина прототипа VF700 составляла 4815 мм. В интерьере новинки будет установлена виртуальная «приборка», объединенная с дисплеем мультимедийной системы.

По предварительной информации, в моторную линейку Haima Family F7 нового поколения войдет 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат с отдачей в 165 лошадиных сил.

Ценник на новинку пока не объявлен. За нынешнюю генерацию данной модели в КНР просят от 79 тысяч 800 юаней или 735 тысяч рублей по актуальному курсу.