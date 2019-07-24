Geely показала дизайн нового кросс-хэтча GS для России

Компания Geely опубликовала официальные фотографии своего нового кросс-хэтчбека GS в спецразделе сайта бренда. В продажу в России автомобиль должен поступить осенью 2019 года.

Напомним, что в июне этого года в базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для нового GS, в котором были указаны технические характеристики новинки. Кросс-хэтч получит длину 4440 мм, ширину – 1833 мм, высоту – 1573 мм и колесную базу 2700 мм.

Приводить в движение новый Geely GS будет 1,8-литровый атмосферный мотор, выдающий 133 лошадиные силы. Связку данному агрегату составит 6-ступенчатая МКПП или «автомат».

Дизайн новинки не станет откровением, поскольку с такой внешностью автомобиль был показан еще в прошлом году на автосалоне в Москве (ММАС-2018). Новый китайский кросс-хэтчбек получит светодиодные полосы ДХО, другую решетку радиатора, рейлинги на крыше, переработанный интерьер и модернизированные задние фонари.

Производство данной модели осуществляется на мощностях завода Geely в Китае, откуда автомобили и будут поставляться в Россию.