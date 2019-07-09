«ГАЗ» получил ОТТС на полноприводный грузовик «Садко Next»

«Группа ГАЗ» получила Одобрение типа транспортного средства на новую модель – полноприводный грузовик под названием «Садко Next», что позволяет начать его продажи в России и других странах ЕАЭС в ближайшее время.

Концепт-версия этой модели впервые дебютировала в 2014 году, однако затем проект начал буксовать из-за проблем с финансированием. Тем не менее, в 2018 году на выставке в Ганновере состоялась презентация предсерийного образца «Садко Next».

Согласно информации, опубликованной в сертификате, длина «Садко Next» 4×4 составляет 6270 мм (+260 мм лебедка), ширина – 2345 мм, а высота – 2655 мм. Расстояние между осями равно 3770 мм. Колея передних колес составляет 1830 мм, а задних – 1785 мм. Клиренс – 315 мм.

Приводить в движение полноприводный грузовик «ГАЗ» будет 4,4-литровый турбированный дизельный двигатель типа ЯМЗ-534-43, выдающий 149 лошадиных сил мощности при 490 Нм максимального крутящего момента. Пару ему составит 5-ступенчатая «механика».

Грузоподъемность автомобиля составит 2260 – 2620 кг, а снаряженная масса – до 4400 кг (в версии с лебедкой – до 4590 кг).