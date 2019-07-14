Формула 1. Результаты Гран При Великобритании 2019: Хэмильтон, Боттас, Леклер

Действующий чемпион Формулы 1 и лидер нынешнего сезона Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Великобритании 2019 года. Британец опередил своего партнера по команде Mercedes Вальтери Боттаса, стартовавшего с поула. Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер на Ferrari.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал на трассе Сильверстоун на 9-й позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Великобритании 2019

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) 2. Вальтери Боттас (Mercedes) 3. Шарль Леклер (Ferrari) 4. Пьер Гасли (Red Bull) 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) 6. Карлос Сайнс (McLaren) 7. Даниэль Риккиардо (Renault) 8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) 9. Даниил Квят (Toro Rosso) 10. Нико Хюлкенберг (Renault) 11. Ландо Норрис (McLaren) 12. Александер Албон (Toro Rosso) 13. Лэнс Стролл (Racing Point) 14. Джордж Расселл (Williams) 15. Роберт Кубица (Williams) 16. Себастьян Феттель (Ferrari) 17. Серхио Перес (Racing Point) 18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — не финишировал 19. Роман Грожан (Haas) — не финишировал 20. Кевин Магнуссен (Haas) — не финишировал.