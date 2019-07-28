Ф1. Результаты Гран При Германии: Ферстаппен, Феттель, Квят

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При Германии 2019 года. На второй позиции финишировал Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari. Первую тройку замкнул российский гонщик Даниил Квят на Toro Rosso, завоевавший для итальянской команды второй в ее истории подиум в Формуле 1. Лидер чемпионата Льюис Хэмильтон на Mercedes пересек линию финиша на 11-м месте.

Формула 1. Результаты Гран При Германии 2019 года