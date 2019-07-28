Ф1. Результаты Гран При Германии: Ферстаппен, Феттель, Квят

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран При Германии 2019 года. На второй позиции финишировал Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari. Первую тройку замкнул российский гонщик Даниил Квят на Toro Rosso, завоевавший для итальянской команды второй в ее истории подиум в Формуле 1. Лидер чемпионата Льюис Хэмильтон на Mercedes пересек линию финиша на 11-м месте.
Формула 1. Результаты Гран При Германии 2019 года
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 64 круга
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +7,333
3. Даниил Квят (Toro Rosso) +8,305
4. Лэнс Стролл (Racing Point) +8,966
5. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +9,583
6. Алекс Албон (Toro Rosso) +10,052
7. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +12,214
8. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +13,849
9. Роман Грожан (Haas) +16,838
10. Кевин Магнуссен (Haas) +18,765
11. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +19,667
12. Роберт Кубица (Williams) +24,987
13. Джордж Расселл (Williams) +26,404
Сошли с дистанции:
Пьер Гасли (Red Bull)
Вальтери Боттас (Mercedes)
Нико Хюлкенберг (Renault)
Шарль Леклер (Ferrari)
Ландо Норрис (McLaren)
Даниэль Риккиардо (Renault)
Серхио Перес (Racing Point)