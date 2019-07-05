Chery Tiggo 4 поступит в продажу в России уже в августе

Рестайлинговая модификация автомобиля модели Chery Tiggo 4 поступит на отечественный рынок уже в будущем месяце. Напомним, что впервые машина была показана в рамках Шанхайского автосалона в середине весны этого года.

Как оказалось, машина получила внешние изменения. Радиаторная решётка обзавелась шикарной хромированной отделкой, и получила ячейки в виде матрицы. Передние фары обрели более агрессивный дизайн. В интерьере появилась шикарная виртуальная приборная доска с диагональю в 7 дюймов. А система мультимедиа имеет сенсорный монитор на 9 дюймов.

Объём багажника может варьироваться от 340 до 1100 литров. Всё зависит от расположения задних кресел. Что касается моторной гаммы, то какие именно агрегаты доберутся до РФ, пока непонятно. Вероятнее всего это будет двухлитровый мотор с отдачей в 122 лошадиные силы, которые сочетаются с вариаторной трансмиссией. Цены будут известны ближе к старту продаж. А текущая модификация доступна по цене от 1 миллиона 40 тысяч рублей.