Changan объявил стоимость нового кроссовера CS35 Plus для РФ

Китайская автомобильная марка Changan объявила рублевые цены на свой новый кроссовер CS35 Plus. В продажу в России новинка поступит уже 5 августа 2019 года. Цена базовой комплектации кроссовера составит от 969 тысяч 900 рублей.

Длина нового CS35 Plus составит 4335 мм, ширина – 1825 мм, а высота – 1660 мм. Кузов автомобиля получит специально для нашей страны обработку цинком, что должно улучшить показатель коррозийной стойкости кузовных деталей.

Под капот кроссовера установят 1,6-литровый бензиновый мотор, выдающий 128 лошадиных сил. Пару ему составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

В список оснащения нового «паркетника» Changan вошли: система бесключевого доступа, система дистанционного запуска мотора, система Start/Stop, камера заднего вида, датчики парковки, климат-контроль с ионизатором воздуха, мультируль, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Bluetooth.