Buick Enclave получил обновление

Американский автомобильный производитель сообщил подробности про обновленный кроссовер. Как оказалось, Buick Enclave получил спортивную модификацию, а также немного изменил свой облик.

Напомним, что второе поколение паркетника впервые поступило на рынок 2 года назад. В основу машины положена платформа С1ХХ. Несмотря на то, что сам кроссовер имеет семиместный салон и является самым дорогим в этом сегменте бренда, он пользуется большой популярностью. Так, в США в прошлом году было реализовано почти 50 тысяч экземпляров кроссоверов, а с начала текущего года уровень продаж уже превысил 27 тысяч экземпляров (прирост 24 процента). Соответственно, можно смело говорить о том, что покупателей устраивает и текущая версия авто, поэтому производители решили провести не полноценную модернизацию, а лишь внести некоторые изменения, которые могут освежить внешний вид кроссовера.

Так, стало известно, что флагманский автомобиль будет продаваться с пакетом спортивных дополнений, которые включают в себя иную решётку радиатора, а также оригинальные двадцатидюймовые диски. Пока что неизвестно, как будет выглядеть интерьер в такой модификации, однако, аналитики убеждены, что не стоит ожидать там каких-либо изменений. Даже технические характеристики кроссовера решили оставить прежними. Так, он будет продаваться только с одним бензиновым мотором на 3 литра, который имеет отдачу в 314 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней.

Обычная же модификация получит сразу два новых цвета кузова, обновленную систему мультимедиа, улучшенные камеры заднего вида и массажеры на передних сидениях. Продаваться кроссовер будет по цене от 41 тысячи 195 долларов.