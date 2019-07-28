Blaupunkt возобновила выпуск кассетных магнитол для машин из 80-х

Немецкая компания Blaupunkt возобновила производство кассетных магнитол. Накануне состоялась презентация легендарной магнитолы «Бремен» SQR 46 DAB, предназначенной для владельцев олдскульных автомобилей с дизайном 80-х – 90-х годов.

Специалисты фирмы отмечают, что дизайн магнитолы разработан с учетом внутреннего убранства старых автомобилей, чтобы идеально вписываться в их интерьер. Новинка даже имеет несколько цветовых вариантов подсветки.

Несмотря на свой устаревший дизайн система оснащена современным функционалом, в числе которого значатся: система Bluetooth, разъемы USB, SD, SDHC и AUX, а также возможность управления магнитолой на рулевом колесе за счет кнопок. Кроме того, в комплекте поставляется сразу микрофон и пульт управления.

Стоимость магнитолы Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB в Европе составляет 449 евро.