Автопроизводителей заставят хранить данные в РФ

Уже в следующем сезоне на законодательном уровне начнётся подготовка документов по соответствующему вопросу.

Напомним, что представители компании ГЛОНАСС выступили с инициативой, подразумевающей обязательное хранение всей информации на территории России всеми автопроизводителями, которые функционируют на территории страны. При этом, чиновники положительного отнеслись к этому предложению и отметили, что нововведения будут введены уже в будущем году.

Несмотря на то, что основные характеристики будущего закона неизвестны, независимые эксперты уже предположили, что в результате нововведений пострадает конечный потребитель, а именно, российские покупатели. Вероятнее всего новая преграда выльется в непредвиденные финансовые расходы для компаний, а значит, они будут вынуждены компенсировать их за счёт повышения стоимости авто.

Хотя, некоторые автопроизводители сами поддержали инициативу о хранении всех данных на территории России. А вот представители Сognitive Technologies в корне не согласны с ситуацией. Они полагают, что таким образом ГЛОНАСС просто хочет повысить свою прибыль, ведь за сетевой трафик фирма будет получать деньги и от государства, и от автопроизводителей.