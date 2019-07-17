Audi S8 доберётся до россиян в будущем году

Сегодня стало известно о том, что отечественные автомобилисты смогут приобрести новую модель Audi S8, в основе которой будет лежать битурбированный двигатель типа V8, который будет сочетаться с электрической установкой на 48 вольт.

Несмотря на мнение скептиков, для данной модели всё-таки оставили доступным бензиновый агрегат, тогда как младшие модели перешли на дизельные агрегаты. Актуальный же мотор имеет мощность в 571 лошадиную силу и способен разогнаться вплоть до 250 километров в час. Модель также оснащается автоматической коробкой передач на 8 ступеней. В продажу машина поступит с полным приводом.

Кроме того, разработчики рассказали о том, что машина будет комплектоваться пневматической подвеской адаптивного типа. Среди прочих новшеств будут присутствовать модифицированные бампера, а также оригинальный выхлоп.