Audi рассекретила подробности о новом поколении A3

Согласно информации, опубликованной нашими зарубежными коллегами, порталом Autocar со ссылкой на руководителя компании Audi Брэма Шота, новая генерация семейства A3 станет самым передовым и технологичным в своем классе. Новинку будут продавать в семи вариантах исполнения. Старт реализации будет дан примерно через год.

По словам руководителя «Ауди», следующая A3 получит смелый дизайн, который будет иметь тесную связь с младшей моделью A1, а также кроссовером Q3. Новинку разработают на платформе MQB от Volkswagen, прошедшей процедуру глубокой модернизации. За счет активного использования стали и алюминия архитектура должна стать не только жестче, но и легче, чем текущая версия.

Кроме нового шасси следующая генерация Audi A3 обзаведется усовершенствованной электрической «начинкой», которая позволит автомобилю стать более технологичным. Кроме того, семейство A3 планируется заметно увеличить в размерах, а также сделать багажник этой модели самым вместительным в своем классе.

Первым до конвейера доберется хэтчбек A3, а затем стартует производство 4-дверной версии. Произойдет это в начале – середине 2020 года.