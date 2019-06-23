За самым дешевым кроссовером Hyundai выстраиваются очереди

Недавно вышедший в продажу в Индии самый бюджетный кроссовер в линейке Hyundai пользуется ажиотажным спросом. «Паркетник» получивший название Venue поступил в реализацию 21 мая. С тех пор дилерами «Хендэ» в Индии было собрано более 33 тысяч предоплаченных заказов на данную модель. При этом первая тысяча «живых» машин поступила в распоряжение своих покупателей только вчера.

Интерес к новому Hyundai Venue превысил самые смелые ожидания Hyundai. На сегодняшний день желающих приобрести этот автомобиль насчитывается более 200 тысяч человек.

С учетом того, что производственная мощность завода, где сейчас выпускается Venue, составляет всего 8-9 тысяч автомобилей, очередь на кроссовер растянулась на три месяца.

Напомним, что стоимость кроссовера Hyundai Venue в Индии стартует с отметки в 650 тысяч рупий, что эквивалентно сумме в 589 тысяч рублей по актуальному курсу. За «топовую» комплектацию «Веню» просят 1 миллион 110 тысяч 500 рупий или 1 миллион рублей.

В моторную линейку кроссовера входят три двигателя: 1,2-литровый «атмосферник» на 83 лошадиные силы, 1-литровый бензиновый турбомотор T-GDI а 120 «сил» и 1,4-литровый турбодизель на 90 «скакунов». Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП, 6-ступенчатая МКПП или преселективный «робот». Привод – только передний