В России окончательно завершились продажи кроссоверов SsangYong

Последние паркетники модели SsangYong были проданы весной текущего года. Несмотря на это, на отечественном рынке фирма до сих пор официально числится, как действующая.

Сегодня стало известно о том, что кроссоверы марки больше не продаваться в России. При этом, по неизвестным причинам корейская марка до сих пор не сообщила о том, что официально покидает РФ. Хотя у дилеров уже не осталось паркетников в наличии.

Как оказалось, фирма пока не планирует восстанавливать продажи, но и полностью от российского рынка она не отказывается. Компания будет постоянно следить за ним, рассчитывать перспективность возвращения, и как только будет найден оптимальной вариант, корейские машины вновь поступят на рынок.

Напомним, что всего несколько лет назад продукция SsangYong пользовалась невероятной популярностью в России. Так, 6 лет назад фирма смогла продать более 34 тысяч экземпляров своих машин. Однако, спустя год произошёл сильный обвал продаж из-за стоимости рубля. В результате это привело к тому, что фирме больше не выгодно продавать свои машины россиянам.