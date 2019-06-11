Уволен руководитель проекта Кортеж

Сегодня стало известно о том, что Франц Герхард покинул своё место генерального директора отечественной компании по производству автомобилей из проекта Кортеж. Данную информацию подтвердили представители Минпромторга.

Стоит отметить, что вместе с бывшим гендиректором свои места покинули ведущие менеджеры компании. Что касается главного кресла, то пока его займёт Адиль Ширинов. Как оказалось, подобные кадровые перестановки произошли в первый летний день. Однако, публике эта информация была раскрыта только сейчас.

Отметим, что причины увольнения генерального директора пока не раскрываются.