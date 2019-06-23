УАЗ «Хантер» превратили в культиватор для огорода

Популярные блогеры с Youtube-канала «Гараж 54» опубликовали новое видео, в котором превратили отечественный внедорожник УАЗ «Хантер» в сельскохозяйственную технику, о которой дачники могут только мечтать. На старенький «УАЗик» установили вместо колес железные диски-культиваторы.

Как известно, стоимость бензиновых культиваторов, обычно, очень высока. Универсальным решением могло бы стать использование вместо такого культиватора собственного автомобиля благодаря такому необычному тюнингу.

Несмотря на то, что по логике авторов проекта такое решение должно было сработать, что-то пошло не так. То ли земля оказалась слишком твердая, то ли расчеты оказались неверными. Что в итоге получилось из этого эксперимента можно посмотреть на видеоролике ниже.