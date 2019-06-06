Suzuki объявила расценки на спецверсию SX4

На отечественный рынок поступает новая спецификация автомобиля модели Suzuki SX4. Она получит маркетинговое название Tabi.

Напомним, что над созданием оригинальной версии популярного авто фирма сотрудничала с знаменитой японской компанией Pioneer и именно такого бренда установлена аудиосистема. Новинка поступит в продажу в количестве всего 50 единиц. При этом, сообщается, что цены будут стартовать от 1 миллиона 616 тысяч рублей.

25 паркетников будут работать на моторе объёмом в 1.6 литра, который будет сочетаться с системой переднего привода. Остальные авто будут работать за счёт двигателя в 1.4 литра с полноприводной системой.

Спецверсия предназначена для путешествий. Днище оснащено специальной защитной пластиной, а подкрылки будут способствовать большей шумоизоляции. Всем покупателям гарантирован подарок, который состоит из автомобильного набора Премиум, сумки с фирменным логотипом, а также устройства для зарядки.