Стоимость машин Aurus будет раскрыта в этом месяце

Как только первые автомобили проекта Кортеж были показана общественности, вокруг них регулярно ходит огромное количество слухов. В частности, многих до сих пор волнует стоимость люксовых машин отечественного бренда. И, как оказалось, ждать осталось совсем немного, так как цены на Aurus будут оглашены уже в июне. Первые же продажи будут открыты в будущем году.

Стоит отметить, что уже достаточного много россиян оформили предварительные заказы на модели и первые два официальных дилера, Авилон и Панавто, уже начали составлять списки получателей. Примечательно, что даже заказчики не знали точной стоимости машин и ориентировались лишь на предварительные ценники, раскрытые в конце зимы. Так, все версии Aurus будут стоить от 10 до 12 миллионов рублей.

Отметим, что выпуск машин до сих пор осуществляется на мощностях НАМИ, соответственно, о крупных партиях пока говорить невозможно. Но, в будущем году планируется начать конвейерное производство на заводе Ford Sollers.