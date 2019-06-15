Составлен ТОП-4 отличных автомобилей, которые не продаются в России

Всем известно, что авторынок Европы имеет некоторые отличия от российского. Порой европейские спецификации тех же автомобилей, что и у нас, имеют другие моторы, а иногда и КПП. Но существует и множество хороших моделей автомобилей, которые могли бы оказаться в России популярными, однако купить их в нашей стране новыми не получится. Редакция Daily-Motor.Ru составила четверку таких машин.

1. Volkswagen Up. Этот автомобиль пользуется популярностью на европейском рынке. Его цена приблизительно равна 1 млн. руб. Это авто точно понравится любителям компактных машин. Рынок поддержанных машин тоже закрыт. По каким причинам не ясно. Бывают образцы с 3 и 5 дверями.

2. Kia Cadenza. Как правило, этот корейский производитель поставляет простые и не особо скоростные транспортные средства, но к данному образцу это не относится. Мотор в машине объемом 3.3 л, 293 л. с. Не всем будет по душе передний привод. А вообще, машина достаточно быстрая и удобная. Цена составляет 1.8 млн. руб. Те, кому она приглянулась, могут купить ее в Казахстане и привезти в Россию.

3. Большинству известна марка Mercury из Америки? Скорее всего, многие о ней и не знали, однако в США она весьма известна. В особенности, конкретный экземпляр – Mercury Milan. Транспортное средство производят с 2006 года. Его не модифицировали, потому как к созданию подошли с умом. Двигатель двух типов – 2.3 л и 3 л с мощностями — 160 л. с. и 225 л. с. Красивый внешний вид и богатый салон. Цена машины – 1.6 млн. руб.

4. Toyota Crown. Скорее всего, во всех городах есть старые авто Toyota этой модели из 80-90 гг., но новых по каким-то причинам, увы, нет. Большинство автолюбителей купили бы себе такое авто. «Атмосферник» объемом 3.5 л и мощностью 315 л. с.хорошо показывает себя на дороге. Стоимость машины равна 2.5 млн. руб.