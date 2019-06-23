Составлен ТОП-4 автомобилей с неубиваемой подвеской

Российские дороги часто заставляют покупателей выбирать автомобили, подвеска которых способна выдерживать постоянные потрясения. Эксперты назвали четверку таких машин, которые имеют по мнению многих автомобилистов нашей страны «неубиваемую» подвеску.

Открывает этот рейтинг седан Renault Logan. Несмотря на свою непритязательность, «Логан» имеет один «жирнейший» плюс – его подвеска будто специально проектировалась для российских дорожных условий. Именно по этой причине Logan так полюбился как простым водителям, так и таксистам.

На второй строчке расположился Chevrolet Lacetti. «Лачетти» одно время был крайне популярен в России, имея статус бестселлера. Причина вполне проста – удачное сочетание надежного двигателя, просторного салона и крепкой подвески. Сейчас на российском вторичном рынке чаще всего можно встретить эту же модель, но под другим названием – Daewoo/Ravo Gentra.

Третье место досталось Nissan Almera. Поскольку этот автомобиль представляет собой фактически перелицованный Renault Logan, то от донора ему досталась отличная энергоемкая «логановская» подвеска. Кроме того, «Альмера» оснащается достаточно неплохим двигателем и надежной трансмиссией.

Замыкает четверку автомобилей с самой надежной подвеской Skoda Octavia. Чехи создали не только надежный автомобиль, но и обладающий высоким качеством отделки салона. Второе поколение этой модели на вторичном рынке зарекомендовало себя как отличный вариант для российских дорог, обладая в том числе и отличной подвеской.