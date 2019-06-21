Реклама нового Audi e-tron покорила весь мир

Маркетологи компании Audi очевидно претендуют на звание лучших в сегменте автомобильного производства. Раз за разом новые рекламные проекты радуют и восхищают пользователей своим увлекательным сюжетом и необычными решениями. Теперь же реклама фирмы вышла на новый уровень знаменитой киновселенной Марвел.

Так, в сети был опубликован видеоролик, который длится около 3 минут. Он был создан вместе со специалистами одной из лучших студий Голливуда под названием Sony Pictures Entertainment. Справедливости ради стоит отметить, что ролик вышел действительно чрезвычайно красочным и интересным. А посвящён он выходу нового электрокара бренда e-tron.

Короткометражная реклама с неимоверным бюджетом иллюстрирует школьные будни Питера Паркера. В рамках одной из выставок парню нужно продемонстрировать общественности какой-либо оригинальный проект. И тут ему на помощь приходят специалисты из Щита. Они хвастаются своей новой разработкой с кодом 2025. И именно им и является электрокар немцев. Модель имеет мотор с мощностью в 590 лошадиных сил, который способен всего за 3.5 секунды добраться до первой сотни. При этом, на одном заряде авто способно проехать до 400 километров пути.

Напомним, что невероятные машины Audi далеко не первый раз появляется в киновселенной Марвел. К примеру, модель R8 сделали самой любимой машиной Железного человека.