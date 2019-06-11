Первый электрокар Mazda выйдет в 2020 году

Один из официальных представителей компании сообщил о том, что первый электрифицированный автомобиль марки поступит в продажу только в будущем году.

Уже достоверно известно, что машина будет изготавливаться на собственной платформе. А вот первые гибридные автомобили будут показаны не раньше, чем через 2-3 года. При этом, их особенностью станет то, что аккумуляторы можно будет подзаряжать, даже используя стандартную бытовую электросеть, что решит массу проблем по поводу инфраструктуры для электрокаров.

Напомним, что ещё 3 года назад Mazda и Toyota заключили договор, который подразумевает совместную работу над созданием платформы для электрических автомобилей. Новая тележка будет актуальна не только для легковушек, но и для внедорожников, а также малогабаритных грузовиков.