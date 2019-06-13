Обжаловать штрафы станет проще

Депутаты государственной Думы сообщили о том, что планируют внести некоторые поправки в Кодекс об административных нарушениях.

В настоящий момент одной из самых наболевших проблем для водителей являются ошибочно выписанные штрафы. Как правило, это происходит из-за неправильного функционирования систем видеонаблюдения. Сейчас в РФ действует определённый алгоритм по обжалованию штрафов, однако, он чрезвычайно неудобный для автомобилистов.

На основании этого депутаты решили, что схему обжалования штрафов давно пора менять. По словам специалистов, несправедливым является факт того, что обжаловать штраф невозможно в электронной форме, тогда как именно в автоматическом режиме выписываются ошибочные санкции.

Пока что не сообщается, какие именно нововведения предусматривает законопроект. Эксперты полагают, что на этот раз документ всё-таки доберётся до слушаний и водителям станет намного проще обжаловать постановления, которые были выписаны ошибочно. И это особенно актуально, учитывая, что количество камер в стране постоянно растёт.