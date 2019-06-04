Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Компания Datsun вывела на индийский авторынок обновленную версию своего хэтчбека GO, а также его удлиненной модификации GO+. Первые «товарные» автомобили уже прибыли к официальным дилерам марки.

В рамках рестайлинга хэтчбеки GO и GO+ получили дизайн в стиле Datsun Cross. Например, автомобили обзавелись одинаковыми решетками радиатора шестиугольной формы, массивным спойлером, модернизированными задними фонарями и новыми бамперами.

В арсенал автомобилей вошло многое, чего не было у их предшественников. В их числе: система курсовой устойчивости, две подушки безопасности и мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем, поддерживающая интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В моторную линейку обновленных GO и GO+ вошли бензиновые двигатели на 1,2-литра, выдающие 68 и 78 лошадиных сил мощности в зависимости от версии. Пару мотору составляет 5-ступенчатая «механика» или бесступенчатый вариатор CVT от Nissan. Привод – только передний.

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу. За 3-рядный GO+ нужно отдать не менее 386 тысяч 588 рупий или 365 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.