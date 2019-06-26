Новый субкомпактный кроссовер Toyota доедет до РФ к 2020 году

Компания Toyota готовит расширение линейки своих SUV на российском авторынке, выводом нового субкомпактного кроссовера. «Паркетник» будет спроектирован на двух разных платформах в зависимости от стран, где будет продаваться, и появится в реализации в России не раньше 2020 года.

Созданием новинки занимались инженеры Toyota в связке с брендом Daihatsu. По дизайну автомобиль будет сильно напоминать Jeep Renegade, поскольку в качестве визуального донора будет взята концепция Daihatsu DN Trec 2017 года.

Для рынка Бразилии «паркетник» спроектируют на архитектуре Yaris (EFC), однако европейская версия этой модели разработана на другой платформе – TNGA.

Если новинка доберется до России, то будет разработана именно на базе TNGA, которая является «тележкой» уже продающейся в РФ модели – кроссовера C-HR.

Предполагается, что в Европе новый субкомпактный SUV от Toyota появится в конце нынешнего – начале 2020 года. До России кроссовер должен добраться до конца следующего года.