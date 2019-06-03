Новый Mercedes CLA приехал в Россию

Официальные дилеры немецкого бренда сообщили о том, что они уже получил первые партии автомобилей Mercedes CLA.

Напомним, что предварительный заказ был открыт ещё в начале весны этого года. Так, за версию с передним приводом нужно будет заплатить 2 миллиона 500 тысяч рублей, тогда как за полноприводную модификацию нужно отдать на 400 тысяч больше.

Отметим, что под капотом самой бюджетной спецификации будет работать мотор с объёмом в 1.3 литра, который сможет развивать мощность вплоть до 163 лошадиных сил. С ним в паре будет работать коробка передач автоматического типа на 7 ступеней. В топовой модификации новинка получит двухлитровый турбированный двигатель на 255 лошадиных сил. Именно он и имеет систему полного привода.

Отметим, что в основу авто положена новая платформа MFA, которая была разработана специально для производства компактных транспортных средств. В салоне покупателя ждёт шикарное убранство, высококлассные материалы, а также информационно-развлекательная система, которая способна различать голоса людей.