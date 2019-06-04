Новый кроссовер Haval F7 выходит в продажу в России

Как стало известно Daily-Motor.Ru от официальных представителей российского офиса компании Haval, завтра, 5 июня, в РФ стартуют продажи нового кроссовера этой китайской марки под названием F7. Новинка будет доступна для покупателей в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. Сборка автомобилей ведется на мощностях недавно открытого завода в Тульской области.

Напомним, что официальная презентация нового Haval F7 состоялась на Московском автосалоне в конце лета прошлого года. Кроссовер получил современный дизайн, высокий уровень безопасности и множество интеллектуальных технологий.

В моторную линейку нового кроссовера в России войдут две версии 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с турбонаддувом. Рабочий объем первого составит 1,5-литра при мощности 150 лошадиных сил, а второго 2-литра при отдачей в 190 «сил». Связку обоим агрегатам составит 7-диапазонный преселективный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Кроссовер Haval F7 стал первой моделью в линейке этого китайского автопроизводителя, который встал на конвейер дебютного зарубежного предприятия марки по производству машин методом полного цикла.