Новый Kia Soul вышел в продажу в России

Компания Kia приступила к продажам на российском авторынке третьей генерации своего компактного кроссовера Soul. Новинка доступна для покупателей в одиннадцати комплектациях. За базовую версию автомобиля просят от 1 миллиона 29 тысяч рублей.

Новый «Соул» продают с двумя бензиновыми атмосферными двигателями – 1,6-литровым агрегатом MPI на 123 лошадиные силы, работающим в связке с МКПП или АКПП, а также с 2-литровым 150-сильным двигателем и «автоматом». Для спорт-версии GT Line доступен 1,6-литровый турбодизельный агрегат T-GDI на 200 «скакунов», сочетающийся с 7-скоростной роботизированной трансмиссией.

В арсенал нового Kia Soul для России вошли: шесть подушек безопасности, дисковые тормоза всех колес, система курсовой устойчивости, ABS, BAS, датчики давления в шинах и многое другое.

Стоимость «топовой» комплектации «Киа Соул» с приставкой GT Line составляет 1 миллион 629 тысяч рублей.