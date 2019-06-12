Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России

Стало известно о том, что японский производитель планирует полностью вывести с рынка Российской Федерации сразу две модели. Речь идёт про паркетник Nissan Juke и суперкар Nissan GT-R.

Представители бренда рассказали, что в первую очередь это решение связано с тем, что в настоящий момент в стране нет достаточного спроса на эти машины. А ввиду того, что срок действия ОТТС заканчивается, фирма решила нецелесообразным заниматься пролонгацией процедуры и просто выведет машины с рынка. Последней каплей для бренда стала необходимость оснащать новые транспортные средства системами ЭРА-ГЛОНАСС, что является крайне невыгодным с экономической точки зрения для производителя.

Напомним, что этот кроссовер уже 3 года назад исчезал из России, но тогда на это повлиял резкий скачок курса валют и экспорт был возобновлён спустя год. Отметим, что после снятия двух моделей с рынка, в РФ останутся только Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.