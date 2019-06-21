Не пропустил скорую – получи срок

Профильный комитет Государственный думы порекомендовал депутатам принять законопроект, который предусматривает ужесточение мер наказания для водителей, которые не предоставляют привилегию проезда транспортным средствам со спецзнаками. В частности, за непропуск скорой автомобилисты в скором времени могут получить реальной срок лишения свободы.

Предполагается, что поправки уже в скором времени будут внесены в Уголовный кодекс. Действия такого водителя будут расцениваться, как препятствование оказанию медицинской помощи. Таким образом, если из-за этого пациенту был причинён вред здоровью, то для автомобилиста будет предусмотрен минимальный штраф размером в 80 тысяч рублей. Максимальные же санкции предусматривают лишение свободы вплоть до трёх лет или же принудителен работы на 2 года. Если пациент погибнет из-за того, что водитель вовремя не пропустил скорую, то ему будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что в настоящий момент для тех, кто не отдал право проезда карете скорой помощи, наказание намного лояльнее. Водителю грозит лишь лишение прав до 3 месяцев. Помимо этого, ему придётся оплатить штраф размером в 500 рублей.