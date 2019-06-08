Названы самые безопасные популярные автомобили в мире

Технологии производства безопасных автомобилей шагнули далеко вперед. Автопроизводители выпускают машины, разные по размеру, дизайну и прочим параметрам, но объединяет их одно – они позволяют обеспечить максимально возможную безопасность людям, находящимся внутри их.

Редакция Daily-Motor.Ru составила ТОП популярных современных автомобилей, которые в фронтальных и боковых краш-тестах показали наилучшие результаты.

Honda Civic

Обновленный «Сивик» обзавелся удлиненным кузовом с красивыми изгибами, с полукруглыми фонарями сзади и обычным дисплеем панели приборов.

В оснащение этой модели входят добавочные опции эл. системы безопасности Honda Sensing, что делает ее по одной из самых безопасных машин в мире.

Acura ILX

Это небольшой спорткар, кузов которого напоминает нос акулы и имеет новое световое оборудование Jewel Eye.

Безопасность Acura ILX оценена высоко, если учесть, что машина имеет небольшие габариты. Добавочные опции электронного оборудования добавляют большое количество технологических возможностей безопасности:

— Система торможения автоматически срабатывает перед ударом.

— Круиз-контроль приспособлен к экстренным ситуациям.

— Информирование, когда автомобиль отклонился с дороги.

Также имеется другой широкий функционал, способный сделать езду безопасной.

Nissan Maxima

Модель привлекает своим завораживающим стилем: спортивный интерьер, легкосплавные диски и небольшой спойлер.

Модель «Максима» признана одной из самых безопасных транспортных средств. Она имеет систему безопасности с обычным предупреждением столкновения спереди и автоматически срабатывающим аварийным тормозом.

Mazda 6

Признан самой безопасной машиной средних габаритов. У модели самый высокий рейтинг на нынешний год. Главным из функционала является Smart City Brake – система, обнаруживающая предметы на низкой скорости перед транспортным средством и тормозит машину.

Volvo S90

Марка всегда была в ТОПах самых безопасных авто. Эта модель отличается встроенной системой обнаружения животных перед транспортным средством, которая тормозит автомобиль в случае необходимости.

Audi А3

В автомобиле есть раздвоенный выхлоп, радиаторная решетка внушительных размеров и другие особенности.

Механизм безопасности имеет простой функционал:

— Контроль стабильности.

— Камера заднего вида.

— Контролер тяги.

— Механизм с предупреждением удара и автоматическим торможением.