Названы самые безопасные популярные автомобили в мире

Технологии производства безопасных автомобилей шагнули далеко вперед. Автопроизводители выпускают машины, разные по размеру, дизайну и прочим параметрам, но объединяет их одно – они позволяют обеспечить максимально возможную безопасность людям, находящимся внутри их.
Редакция Daily-Motor.Ru составила ТОП популярных современных автомобилей, которые в фронтальных и боковых краш-тестах показали наилучшие результаты.
Honda Civic
Обновленный «Сивик» обзавелся удлиненным кузовом с красивыми изгибами, с полукруглыми фонарями сзади и обычным дисплеем панели приборов.
В оснащение этой модели входят добавочные опции эл. системы безопасности Honda Sensing, что делает ее по одной из самых безопасных машин в мире.
Acura ILX
Это небольшой спорткар, кузов которого напоминает нос акулы и имеет новое световое оборудование Jewel Eye.
Безопасность Acura ILX оценена высоко, если учесть, что машина имеет небольшие габариты. Добавочные опции электронного оборудования добавляют большое количество технологических возможностей безопасности:
— Система торможения автоматически срабатывает перед ударом.
— Круиз-контроль приспособлен к экстренным ситуациям.
— Информирование, когда автомобиль отклонился с дороги.
Также имеется другой широкий функционал, способный сделать езду безопасной.
Nissan Maxima
Модель привлекает своим завораживающим стилем: спортивный интерьер, легкосплавные диски и небольшой спойлер.
Модель «Максима» признана одной из самых безопасных транспортных средств. Она имеет систему безопасности с обычным предупреждением столкновения спереди и автоматически срабатывающим аварийным тормозом.
Mazda 6
Признан самой безопасной машиной средних габаритов. У модели самый высокий рейтинг на нынешний год. Главным из функционала является Smart City Brake – система, обнаруживающая предметы на низкой скорости перед транспортным средством и тормозит машину.
Volvo S90
Марка всегда была в ТОПах самых безопасных авто. Эта модель отличается встроенной системой обнаружения животных перед транспортным средством, которая тормозит автомобиль в случае необходимости.
Audi А3
В автомобиле есть раздвоенный выхлоп, радиаторная решетка внушительных размеров и другие особенности.
Механизм безопасности имеет простой функционал:
— Контроль стабильности.
— Камера заднего вида.
— Контролер тяги.
— Механизм с предупреждением удара и автоматическим торможением.