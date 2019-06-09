Названы наиболее благоприятные для автомобиля интервалы замены техжидкостей

Все знают о том, что моторное масло в автомобиле нужно менять. Но не все знают точно, когда это лучше делать. На эту тему существует множество споров, но правильный ответ кроется лишь в моточасах. Ведь стоит понимать, что машина медленно двигающаяся в пробке будет проезжать крайне малую дистанцию, при этом ее двигатель будет продолжать работать.

Рядовой водитель, как правило, не заморачивается, высчитывая моточасы, которые проработал двигатель. Поэтому большинство автомобилистов меняют масло исходя из пробега. Вполне логично, что масло стоит менять как можно чаще. Это может показаться странным, но замена масла раз в 15 000 км, как это часто предписывается в сервисном интервале, является тем, за что машина точно не скажет ее владельцу спасибо.

Масло следует менять как можно чаще, независимо от того, минеральное это, полусинтетическое, или синтетическое масло.

Если это минеральное масло, желательно, чтобы интервал замены не превышал 4 000 км. Для полусинтетики желательно чтобы интервал не превышал 5 000 — 5 500 км. А для синтетического масла не следует делать интервалы более 6 000 — 6 500 км.

При таких заменах масла, только собранный двигатель, или двигатель нового автомобиля, будет оставаться чистым всегда, даже через сотни тысяч километров. При таких, частых заменах масла, и отсутствии перегрева, износа в деталях двигателя просто не будет. Частые замены особенно желательны для сложных двигателей, с множеством масляных каналов.

Конечно масло следует менять не только в движке. Специальное масло заливается в коробку передач, редуктор заднего моста (на машинах с задним приводом), масло также заливается в рулевой редуктор и рулевую рейку. В зависимости от модели машины и марки масла, — его нужно менять. В среднем замена масла в данных агрегатах производится раз в 60 000 км. Также трансмиссионная жидкость заливается в систему гидроусилителя.

Разумеется в любой автомобиль заливается тормозная жидкость. И даже на новых автомобилях, мало кто прокачивает тормозную систему. Выгоняя с нее конденсат, воздух и обновляя этим тормозную жидкость. Данную процедуру выполняют обычно те автомобилисты, которые по большей части самостоятельно занимаются ремонтом и обслуживанием своей машины. Такая работа весьма трудоемка, а штуцера в тормозных цилиндриках вполне могут просто не выкручиваться.

Все технические жидкости в автомобиле со временем необходимо менять. Включая антифриз системы охлаждения. Работы по замене антифриза проводятся как правило уже в момент некоторой, появившейся неисправности, системы охлаждения. Но стоит понимать, что антифриз при работе двигателя, получает очень большой цикл нагревов и охлаждений, из-за чего некоторые его свойства могут быть утрачены. Периодическая замена антифриза желательна хотя бы раз в пять лет.