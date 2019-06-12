Названа ориентировочная стоимость нового Kia Seltos

Через 2 недели состоится официальная презентация нового кроссовера Kia Seltos с компактными габаритами. Пока что разработчики огласили крайне мало информации по поводу предстоящего дебюта, поэтому энтузиастам остаётся лишь строить предположения.

Так, новый автомобиль на рынке Индии будет стоить в среднем от 919 тысяч рублей. За спортивную модификацию нужно будет отдать от 1 миллиона 200 тысяч рублей. По мнению зарубежных изданий, цены на российском рынке на этот кроссовер должны быть несколько ниже. И эти данные повреждает проведённый анализ ценовой политики самого производителя. Таким образом за стандартную модификация паркетника нужно будет заплатить примерно 887 тысяч рублей.

Конечно, эти данные лишь приблизительные, однако, они вполне реалистичны. Ведь в РФ достигнута достаточно высокая степень локализации автомобилей бренда, а значит их себестоимость будет снижена.