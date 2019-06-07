Начались продажи Toyota Glanza

Компания Toyota сообщила о том, что на рынке стартовали продажи нового бюджетного автомобиля модели Glanza. Новинку уже можно приобрести в центрах официальных дилерах. При этом, она доступна сразу в пяти комплектациях.

Отметим, что новинка во многом повторяет особенности Baleno от Suzuki. Главными отличиями является лишь радиаторная решётка, а также иные шильдики на кузове. Под капотом же авто установлен бензиновый мотор с мощностью в 83 лошадиные силы, который имеет рабочий объём в 1.2 литра.

В базовую модификацию входят диски на 15 дюймов, система кондиционирования, стандартная аудиосистема и несколько помощников для водителя. За отдельную плату в качестве опции можно установить современную мультимедийную систему с тачскрином, а также камеру заднего вида и легкосплавные диски. Стоить новинка будет 640 тысяч рублей.