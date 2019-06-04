На Lada Vesta можно будет установить электронную «приборку»

Автомобиль Lada Vesta с завода комплектуется аналоговой приборной панелью со стрелками, хотя некоторые современные иномарки в этом же классе уже имеют электронные приборные панели. Устранить этот недостаток обещают уже в скором времени.

Так, по информации портала «Лада.Онлайн», компания Dop-shop работает над созданием электронной «приборки» для «Лада Веста», которая получит два больших виртуальных стрелочных прибора, отображающих, как скорость машины, так и обороты двигателя. Приборная панель сохранит все штатные указатели, включая уровень топлива, температуру двигателя и всю остальную штатную индикацию. Новый приборный щиток получит несколько вариантов оформления. По словам разработчиков, установить такую «приборку» на Lada Vesta будет очень просто и займет это примерно 20 минут.

Помимо Dop-shop над электронной приборной панелью для «Весты» работает еще одна компания – CMG, которая уже назвала разрешение экрана своего устройства – 1920x720px. Предварительная стоимость такого приборного щитка составит около 30 тысяч рублей.

Напомним, что на сегодняшний день единственной альтернативой штатной «приборки» Lada Vesta является разработка компании Ferrum под названием GF 940. Стоимость такой приборной панели составляет от 28 тысяч 200 рублей.