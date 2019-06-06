Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class

В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов. На основании этого можно предположить, что официальный дебют состоится уже совсем скоро.

Напомним, что не так давно в сети появились фотографии автомобиля, покрытого плотным слоем камуфляжа. Теперь же стало ясно, что производитель перешёл к решительным маркетинговым действием и начинает наращивать интерес к новинке с помощью первого тизера. Пока что непонятно, когда именно состоится официальный дебют.

Уже известно, что новинка многие технические характеристики, включая основные узлы, получит от А-класса. В частности, силовые агрегаты будут абсолютно идентичными. А вот от переднеприводного варианта вероятнее всего немцы откажутся.