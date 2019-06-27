Lamborghini начала продажи в РФ нового Huracan Evo

Итальянская автомобильная марка Lamborghini вывела на российский авторынок один из самых быстрых суперкаров в мире – Huracan Evo. Автомобиль доступен для покупателей за сумму от 16 миллионов 500 тысяч рублей.

Данная модель представляет собой преемника Huracan Performante 2017 года, которая установила рекорд на треке Нюрбургринг (Германия) для серийных автомобилей. Результат итальянского суперкара составил 6 минут 52 секунды, что на 5 секунд лучше, чем до этого преодолел круг по «Северной петле» гибридный Porsche 918 Spyder.

Что касается нового Huracan Evo, то он комплектуется 5,2-литровым атмосферным двигателем, выдающим 640 лошадиных сил при 600 Нм пикового вращающего момента. Связку агрегату составляет 7-диапазонная роботизированная коробка передач и система полного привода.

С места до первой «сотни» Huracan Evo разгоняется всего за 2,9-секунды, а 200 км/ч достигает за 9 секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 325 километров в час.

До своих покупателей первая партия суперкаров доберется в октябре 2019 года.