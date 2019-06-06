Kia начала тестировать новый Sorento

Компания Kia проводит испытания своего обновлённого внедорожника. Несколько дней назад прототип впервые вышел на общественные трассы в Альпах.

Так, сообщается, что обновлённый Kia Sorento практически полностью покрыт камуфляжной плёнкой. Однако, некоторые особенности конструкции всё-таки удалось определить. Так, можно сразу сказать о том, что дизайн внедорожника станет более угловатым и нестандартным. Передняя оптика станет более узкой, а радиаторная решётка, напротив, увеличится в габаритах.

Задняя часть автомобиля также получит немало изменений. Это стало ясно ввиду того, что её производитель попытался скрыть сильнее всего. Предполагается, что машина получит увеличенные габариты. Технические характеристики пока что держатся в тайне. Пока что даже неясно, использует ли фирма решение с подключаемой гибридной установкой либо же воспользуется стационарным агрегатом. Вероятнее всего в комплектацию будет входить множество помощников для водителя.

Напомним, что мировая премьера ориентировочно состоится уже в 2020 году.