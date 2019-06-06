Jaguar представил седан XE SV Project 8 Touring

Представители британского люксового бренда сообщили о том, что выпустили в продажу новую спецификацию седана под названием XE SV Project 8 Touring. Сообщается, что она будет лимитированной. А главным преимуществом новинки является то, что премиальная машина предназначена для езды по дорогам общего пользования.

Внешне седан от стандартной версии отличается наличием стильного спойлера на багажнике. Отметим, что он пришёл на замену регулируемому антикрылу. Новинка будет оснащаться пятилитровым мотором, отдача которого может составлять 516 или 592 лошадиные силы. Таким образом новый седан можно будет по праву назвать самым мощным дорожным авто бренда.

Динамические характеристики также впечатляют. До первой сотни шикарное авто доберётся всего за 3.3 секунды. В стандартной модификации максимальная скорость движения составляет 320 километров в час, но дорожная спецификация получит ограничение в 300 километров в час.