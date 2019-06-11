FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года

FAW Besturn X40 вышел в продажу на домашнем рынке около 2 лет назад. Теперь же стало известно, что обновлённая модификация выйдет в продажу уже во второй половине текущего года.

Отметим, что решение об обновлении паркетника было вынужденным. Дело в том, что кроссовер с каждым месяцем показывал всё меньшие продажи. Но, как оказалось, изменения коснулись только внешних характеристик. Так, у машины появилась иная решётка радиатора, изменилась форма головной оптики и задней светотехники, а длина авто увеличилась на 2 сантиметра. Что касается интерьера, то его пока никто не видел. Но, по предварительной информации, там будет красоваться современный голографический помощник.

Под капотом же останутся прежние моторы. Речь идёт про атмосферник на бензине объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 114 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 5 ступеней механического типа. Альтернативным вариантом является трансмиссия на 6 ступеней автоматического типа. Сколько будет стоить обновлённая модель – пока неясно.

Отметим, что в РФ будут продаваться те кроссоверы, которые будут собираться на территории Автотора.