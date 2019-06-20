Что будет с Ford Sollers в Всеволожске?

Сегодня официально закрывается производственная площадка Ford Sollers, которая находится во Всеволожске. Отметим, что это было основное предприятие для сборки таких популярных моделей авто бренда, как Mondeo и Focus. Само же производство было остановлено неделей ранее.

Как сообщают официальные представители предприятия, практически все сотрудники будут увольняться со следующего понедельника. Большая часть профессионалов решила добровольно покинуть свои должности и получить компенсации от автопроизводителей, хотя некоторые и намекали, что фирма для них предоставила крайне маленькие суммы. Некоторые верят в том, что сам конвейер может быть передан в пользование другим фирмам, ввиду чего удастся сохранить хотя бы часть рабочих мест.

Напомним, что в начале месяца уже закрылся завод компании в Набережных Челнах. В Елабуге также было приостановлено изготовление силовых агрегатов. Американцы приняли твёрдое решение покинуть отечественный рынок и возвращаться на него не собираются, сохранив исключительно коммерческое авто Transit.