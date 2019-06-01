Четырехдверный тюнинг-пикап Lada 4×4 дебютировал на рендерах

Отечественный внедорожник Lada 4×4 носит статус легендарного автомобиля. Несмотря на то, что автомобиль сильно устарел, он продолжает пользоваться высоким спросом не только в России, но и за рубежом.

Наши коллеги с портала «Колёса» решили представить, как могла бы выглядеть «Нива», если бы ее выпускали в кузове 4-дверный пикап, а также предлагали для этой модели пакет тюнинга.

Сразу стоит отметить, что в линейке «АвтоВАЗа» уже есть похожая модель – Lada 4×4 Pickup (ВАЗ-2329), выпускаемая мелкосерийными партиями. Несмотря на наличие пяти мест этот автомобиль имеет лишь две двери, что заметно ограничивает его удобство.

С добавлением двух дополнительных дверей дизайн пикапа стал не только практичным, но и более гармоничным. Размер проемов для задних дверей остался без изменений, в то время как сами двери пришлось сделать уже, чем передние.

Как и подобает тюнингованному автомобилю, пикап обзавелся модернизированными бамперами, где передний получил дополнительную светотехнику, а также светодиодные фары и фонари. Расширенные арки смогли вместить «внедорожные» покрышки, что визуально сроднило автомобиль с американским Jeep Gladiator, основанном на Wrangler.

По причине того, что базового 87-сильного агрегата для такого тяжелого автомобиля оказалось бы недостаточно, дизайнеры предположили, что пикап мог бы получить 2-литровый агрегат Renault на 143 лошадиные силы.