Changan выведет на рынок РФ пикап, седан и кроссовер в 2020 году

В сети появилась информация о том, что в будущем году китайский бренд выведет на отечественный рынок сразу несколько новинок.

Отметим, что не так давно глава компании сообщил о том, что у российских дилеров в скором времени появится субкомпактный паркетник модели CS35 Plus. К концу осени планируется появление компактного кроссовера CS35, а под самый конец года в страну приедет обновлённая модификация автомобиля CS75. Однако, как оказалось, весь будущий год фирма не будет делать ставки исключительно на новинки, которые были представлены в 2019. Более того, уже известно, что в 2020 в РФ приедут сразу три новых авто, хотя, представители фирмы не уточнили, о каких именно моделях идёт речь.

Теперь же один из проверенных источников сообщает, что в будущем году в нашу страну приедет компактный седан модели Alsvin, который был представлен в 2018 году. Кроме того, в продаже вероятнее всего появится пикап с системой заднего привода модели Hebei F30 SC. Также источник рассказал о тайном кроссовере, который станет третьей новинкой будущего года. Однако, о нём пока нет никаких подробностей.