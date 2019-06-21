BMW полностью отказывается от компактвэнов

Представители немецкой компании сообщили о том, что в будущем у них нет планов продолжать выпуск преемника для 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Tourer. Дело в том, что сейчас сам сегмент компактвэнов во всём мире считается одним из самых «депрессивных» и бесперспективных.

Компактвэны в своё время произвели настоящий фурор. Эти модели покорили всех поперечным расположением силового агрегата и передним приводом в базовой модификации. Это был настоящий разрыва шаблона. Несмотря на опасения немцев, в целом на рынке Старого Света автомобили встретили относительно тепло, но пик популярности окончился 3 года назад. Тогда было реализовано более 100 тысяч экземпляров.

А вот в прошлом году было продано чуть более 68 тысяч единиц компактвэнов, и отрицательная динамика составила всего 27 процентов. В нашей стране автомобили MPV от BMW приехали с большими опозданием, фактически поступив в открытые продажи только 2 года назад. Однако, россияне не сочли эти ТС привлекательными, и в прошлом году нашлось всего 85 человек, которые приобрели компактвэны.

На основании резкого спада продаж представители фирмы сообщили о том, что в дальнейшем они не планируют развивать этот сегмент автомобилей. А всех приверженцев компактвэнов они успокоили тем, что их новые кроссоверы будут не менее комфортабельными, вместительными и удобными. И именно на сегмент SUV сейчас необходимо делать удар.