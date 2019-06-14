АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0

Сегодня стало известно о том, что на сборочной линии В0 состоялось памятное событие. Дело в том, что с конвейера площадки сошёл юбилейный миллионный автомобиль. Как оказалось, им является модель Lada Xray.

Сама линия впервые начала свою работу 7 лет назад. Первыми с неё сошли универсалы отечественного производителя. На сегодняшний же день на эту линию поставлены сразу двенадцать моделей от компаний Lada и Renault. В год с конвейера сходит около 280 тысяч экземпляров новых транспортных средств.

Представили самого производственного участка рассказали, что за годы работы они сами наблюдали, как разрасталась и модернизировалась линия и насколько повысился профессионализм самого коллектива. Здесь нет текучки кадров. Каждый специалисты искренне любит своё дело и относится к работе чрезвычайно ответственно. А выход миллионного автомобиля стал для каждого действительно важным событием.