Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения. От семейства A6 новинка с приставкой Allroad отличается увеличенным дорожным просветом до 139 мм (+45 мм) и наличием систем помощи при езде по легкому бездорожью.

В базовое оснащение автомобиля входит пневмоподвеска со спецнастройками, способная менять клиренс в зависимости от дорожного полотна и скорости движения. Кроме того, универсал оснащен системой контроля кренов кузова с помощником при спуске с горы.

В моторную гамму нового A6 Allroad вошли три 3-литровых дизельных агрегата V6. Мощность базового составляет 231 лошадиную силу, второго – 286 «сил», а третьего «топового» – 349 «скакунов». Вся троица работает по схеме «мягкий гибрид», сочетаясь с 48-вольтовой бортовой системой и 8-диапазонной автоматической трансмиссией Tiptronic.

В продажу на европейском рынке новый A6 Allroad поступит в июне 2019 года. Ценник на новинку составит 61 тысячу 500 евро или 4 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу.